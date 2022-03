× Erweitern Foto: www.moby.com Moby

Foto: www.moby.com Moby Seit 2010 spendet Moby so gut wie alle Gewinne aus seiner Musik an Tier- und Menschenrechtsorganisationen

Sein letztes Album „Reprise“ erreichte Platz 1 der Charts in der Schweiz, Platz 4 bei uns in Deutschland und verkaufte sich auch in UK und den USA sehr gut. Mit diesem Erfolg im Gepäck präsentiert der Musiker Moby nun zusammen mit anderen Künstler*innen „Reprise – Remixes“. 16 Kompositionen, darunter Klassiker wie „Lift Me Up“, „Go“ und „Why Does My Heart Feel So Bad?“ in ungewöhnlichem, völlig neuem oder sogar – Pardon! – besserem Sound-Gewand.

Eine ganze Riege hervorragender Musiker*innen, darunter Efdemin und Planningtorock, haben ihre kreativen Kräfte vereint und aus Mobys Kompositionen Neues erschaffen. Der Meister selbst hat aber natürlich auch Hand an manchen Track gelegt. Über die Zusammenarbeit verrät die Berlinerin Planningtorock: „Ich mochte die sanfte Coverversion von Heroes, die Moby gemacht hat, sehr, besonders den weichen, ruhigen Gesang von Mindy Jones. Für diesen Remix wollte ich diese wunderschönen Vocals noch ruhiger und stattlicher machen, indem ich sie ein wenig heruntergepitched habe. Dann wollte ich diese ruhige Energie mit einem treibenden, tranceartigen Clubtrack kontrastieren, der sowohl meine nordenglischen musikalischen Wurzeln als auch meine 20 Jahre, in denen ich in Berlin lebe und Musik produziere, verkörpern sollte.“

Moby im Mai

Das Duo Felsman + Tiley, das auch mitwirkte, zeigt sich angetan: „Wir sind mit der Musik von Moby aufgewachsen, die unseren Wunsch, (oft melancholische) elektronische Musik zu produzieren, stark beeinflusst hat. Daher sind wir dankbar, dass wir Jahrzehnte später offiziell eingeladen wurden, mit einem seiner Tracks zu arbeiten. Unsere Neuinterpretation von Extreme Ways ist eine synthetische Meta-Beleuchtung seiner organischen, orchestralen Reprise-Version. Niemand kann dem Kreislauf entkommen, egal wie extrem der gewählte Weg auch sein mag.“

Für Efdemi, der auch schon beim „Berghain-Plattenlabel“ Ostgut Ton veröffentlichte, war es etwas völlig Neues. Denn der Musiker hatte sich zuvor nie mit dem seit 1990 erfolgreichen bisexuellen Producer Moby beschäftigt. „Lustigerweise muss ich zugeben, dass der größte Teil von Mobys Werk an mir vorbeigegangen ist, bis ich vor Kurzem die Gelegenheit hatte, an Porcelain mitzuwirken, das mir sehr gut gefallen hat. Während Moby natürlich immer als Phänomen in den Medien präsent war, habe ich es irgendwie geschafft, die meisten seiner für viele so wichtigen Hits in den 90er-Jahren zu ignorieren. Diese Art von Amnesie hat mir geholfen, mit großer Freiheit an neuen Versionen zu arbeiten, da ich das Original von Porcelain nicht kannte, ob Sie es glauben oder nicht.“

Das Album „Reprise Remixes“ erscheint am 20. Mai bei Deutsche Grammophon als CD, LP und natürlich digital. Unsere Anspieltipps sind „Why Does My Heart Feel So Bad? (Biscits Remix)“, „We Are All Made of Stars (Moby's [email protected] Remix)“ und „Natural Blues (Topic Remix)“. www.moby.com