Moonbootica, Jerome und SONO: Top of the Clubs

1998 erschien die erste Ausgabe dieser immer den klubbigen Zeitgeist abbildenden Werkschau, die es auch 2022 noch schafft, den Spagat zwischen Kommerz und Underground zu meistern.

Neben aktuellen Hits aus den Charts und Playlisten wurden auf „Top of the Clubs Volume 94“ auch Stücke berücksichtigt, die gerade NUR in den Klubs Erfolge feiern.

Das entspricht dem Namen der Kompilation und liegt sicher an den DJs und Producern, die die Stücke auf den drei CDs mixten, CD vier erfreut dann mit einer Auswahl ungemischter Lieder von Interpreten wie Moonbootica, Jerome und SONO. Unsere zusätzlichen Anspieltipps sind Felix Jaehn feat. Zoe Wees „Do It Better“, Jax Jones with MNEK „Where Did You Go?“, „On Repeat“ von Robin Schulz & David Guetta sowie „Give It to Me“ von Lucky Luke. kontorrecords.de