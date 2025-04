Münchner House? Fast!

× Erweitern Foto: Freepik

Expand Los ging es 1997 als die beiden Münchner DJs und Producer Michael Kronenberger und Steffen Harning sich zum Duo vereinten und begannen, typisches Münchner Vocal House in die Klubs und Charts zu bringen. 2022 stieg Steffen Harning aus, um sich „lang geplanten Soloprojekten zu widmen“.

Milk & Sugar aus München veröffentlicht gerade die „Miami Sessions 2025“, einmal mehr ein äußerst grooviger Trip durch verschiedenste Genres aktueller (melodiöser!) Klubmusik auf zwei CDs oder auch digital.

Und: Milk & Sugar droppt diese heiß ersehnte „Miami Sessions 2025“ – auf dem eigenen Label, Milk & Sugar Recordings! Mit der brandneuen Ausgabe liefert das bayrische Projekt wieder den ultimativen Vibe-Mix. Voller Energie, Sonne und tanzbarer Beats aus der internationalen Party- und Klubszene – und natürlich aus Miami. Unsere Anspieltipps sind Shermanology mit „My World (Smasher Extended Remix)“, Yves Murasca und „All About Housemusic (Dilby Extended Remix)“ sowie David Caballero feat. Nia Martin mit „Back from the Stars (CASSIMM Remix)“ und „Don't You Know (Extended Mix)“ von Augusto Gagliardi.

Die CDs sind immer ein begehrtes Sammler*innenstück, denn die „Miami Sessions“ sind längst Kult unter House-Fans und zudem immer der perfekte Soundtrack für den größten Rave des Jahres: die Winter Music Conference und das Ultra Music Festival in Miami. Auch 2025 bleibt sich die Compilation treu – mit einer stylischen Auswahl an House- und Deep-House-Tracks, die die Nächte heißer machen und den modernen Miami-Flair direkt ins Wohnzimmer oder auf die Tanzfläche bringen. Bei uns auf Männer* kannst du einmal reinhören! milkandsugar.komi.io

× Mit dem Klick auf das Video stimmst Du diesen Datenschutzbestimmungen von YouTube zu

Besuch uns auf Instagram: