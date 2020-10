Musik der Horse Meat Disco

× Erweitern Foto: Horse Meat Disco Horse Meat Disco

Horse Meat Disco

„Love And Dancing“ heißt die aktuelle LP der Queers der „Horse Meat Disco“-Partyreihe, die es auf pinkem Vinyl gibt. Yey!

Musste auch die letzte Party aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden, so muss man trotzdem nicht auf Beats und Streicher der HMD-Truppe verzichten. Diese LP bringt dir NEUE Musik, keine Coverversionen („und keine Samples“, wie sie gegenüber der Presse anmerkten), zusammengearbeitet haben die Producer und DJs für „Love And Dancing“ mit Stars wie Kathy Sledge von Sister Sledge. Klasse!

Horse Meat Disco

Über Horse Meat Disco

Seit 2009 bereichert die Disco- und High-Energy-Party das Partyleben. Ursprünglich gestartet ist die queere Party mit dem Fokus auf KLUBmusik der 1970er- und 1980er-Jahre (also eher kein Boney M., dafür Patrick Cowley ...) im Jahr 2003 in London.

Sister Sledge 1980

Über Sister Sledge

Ihren ersten Hit in den USA hatten Sister Sledge 1973 mit „Mama Never Told Me“, der ganz große Durchbruch kam, als Nile Rodgers & Chic sich des Quartetts annahmen. Bekannt sind sie für Charthits wie „He's the Greatest Dancer“, „All American Girls“, „Thinking of You“, „We Are Family“, „Got to Love Somebody“, „All the Man I Need“ und „Frankie“. Bis heute sind die Schwestern erfolgreich auf Tour und immer wieder in den Charts.

Funfact: Daft Punks „One More Time“ basiert auf ihrem gleichnamigen Lied. www.sistersledge.com