ESC: Musik schafft Zusammenhalt

Der seit 1956 zelebrierte „Eurovision Song Contest“ (bis 2001 „Grand Prix Eurovision de la Chanson“) ist ein Wettbewerb, der Einheit beschwört und sie auch erschafft.

Sei es, dass man zu Hause vor den Empfangsgeräten mit der (Wahl-)Familie mitfiebert oder dass Europa, Australien und Israel verbunden durch Musik Einheit feiern und sich musikalisch messen – und gegenseitig begeistern. Der ESC ist ein Symbol für ein friedliches Miteinander, der alle Arten Musik und Menschen feiert.

Charterfolge wie „Euphoria“, „Love Shine a Light“, „Zitti e buoni“, „Waterloo“, „Ne partez pas sans moi“ und „Diva“ wecken Erinnerungen und sorgen für ein wohliges Gefühl bei den Fans. Dieses Jahr wird der – übrigens 66. – „Eurovision Song Contest“ voraussichtlich vom 10. bis zum 14. Mai 2022 im PalaOlimpico in der italienischen Stadt Turin stattfinden, das Motto ist „The Sound of Beauty“. Ja, Balsam für die Seele ist bitter nötig! Krieg, Pandemie, Dürren und Gewalt belasten. Selbstverständlich wird es die Musik danach auf einem Album zu kaufen geben. www.eurovision.de

Der Sänger Malik Harris tritt für Deutschland beim Eurovision Song Contest 2022 in Turin an. Für den in Landsberg in Bayern geborenen Deutsch-Amerikaner sei sein Lied „Rockstars“ ein „komplett filterloser Tagebucheintrag, der einen direkten Einblick in seine Gefühlswelt gewährt“. Und ja, genau dieses Gefühl transportiert der sehr sympathische Singer-Songwriter, indem der 1997 Geborene den Pop-Song zunächst reduziert und ohne Chöre beginnt und dann mehr und mehr Musik und Effekte dazu kommen. www.malik-harris.com