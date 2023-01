Musiktipps! Indie-Pop für dich

× Erweitern Foto: Charlie Moore RHODES RHODES

UNDERGROUND – KLAN: „jaaaaaaaaaaaaaaaa!“

Sie waren schon immer irgendwie anders, irgendwie echter, irgendwie charmanter und eigenwilliger als der Rest. In einer Glitzer-Glamour-Welt der aufgeplusterten Künstler*innen- Egos, Fake-Identitäten, Tik-Tok-Hits und Gästelisten-Events bestechen Michael und Stefan Heinrich immer wieder neu mit irreal anmutender Wahrheitsliebe. Noch nicht einmal die Bruderschaft musste das Duo der Authentizität halber konstruieren – Michael und Stefan teilen tatsächlich dasselbe Elternhaus, sind zusammen aufgewachsen, zeitlich versetzt aus ihrer Heimatstadt Leipzig nach Berlin übergesiedelt und 2016 ohne jeglichen Impuls Dritter zu einer Band verschmolzen.

INDIE – Kovacs: „Child of SIn“

Mit „Goldmine“ veröffentlichte Kovacs unlängst den letzten Vorabsong aus dem kommenden Album „Child of Sin“,das am 1. Januar 2023 auf ihrem Independent-Label Wolf Recordings veröffentlicht wurde. Geschrieben hat Kovacs das Album mit dem preisgekröntenProduzenten Jonathan Quarmby. Das Album „Child of Sin“ steht exemplarisch für Kovacs, es ist das perfekte Leitbild ihrer Musik und wirkt, als wäre die Büchse der Pandora geöffnet worden.

POP – RHODES: „Friends Like These"

Sein wunderschönes neues Album „Friends Like These“ ist eine Destillation von allem guten und schlechten, was er während einer transformativen Zeit in seinem Leben durchgemacht hat. Auch wenn er und Produzent Rich Cooper (Josef Salvat, Lucy Rose) 10 Songs während des Lockdowns aufnahmen, wurden sie von ungefähr 100 Lieder ausgesucht, die RHODES (großes Bild oben) schrieb, als er große persönliche und professionelle Veränderungen in den vergangenen Jahren durchlebte. Manche, so wie Vater zu werden, waren absolut erfreulich. Andere, so wie die Entscheidung das Label zu verlassen und zu versuchen toxischen Arbeitsbeziehungen zu entkommen, provozierten eher ein komplexes Spektrum an miteinander konkurrierenden Emotionen.

INDIE – SYML: „The Day My Father Died“

Es ist ein einzigartiges Album. Auf über 15 Stücken bietet SYML eine tiefgründige Erkundung der Verknüpfungen unseres Lebens. Musik hat eine ehrwürdige Qualität, die Thematik dreht sich um den Instinkt, sich zu Zufluchtsorten hingezogen zu fühlen, egal ob dies ein Ort oder eine Person sei. „Es geht um das Mensch sein, im Laufe der Zeit teilen wir alle denselben Impuls“ erklärt SMYL, der bürgerlich Brian Fennell heißt. Seine Kindheit war geprägt von Momenten der Verlassenheit, Adoption, Verlust, Trauer und Liebe – und genau dies veranlasst ihn zu fragen, wie uns Verbindungen zu Menschen als Individuen verändern.