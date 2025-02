Ganz neu: „MUTE“ von Jan Blomqvist

× Erweitern Foto: C. Dammann

Heute gibt sich der einst in Celle geborene Niedersachse die musikalische Ehre im schönen Hamburg. Der Elektro-Avantgardist versüßt uns den Valentinstag in der Georg Elser Halle – und zwar ab 21:30 Uhr. Ihr könnt also zuerst noch gemeinsam essen gehen.

Jan Blomqvist präsentiert dort sein neues Werk, das heute erscheint. Es sei ein „introspektives und zum Nachdenken anregendes Konzeptalbum“, das „eine hoffnungsvolle Botschaft, die eine Reise von Traurigkeit und Angst zu Freude und Selbsterkenntnis beschreibe“ überbringt. Wunderbar. Klingt ja fast nach Glückseligkeit ...

„Wir leben in einer Welt, in der Zuhören eine verlorene Kunst geworden ist. Auf ‚MUTE‘ geht es darum, trotz all des Wahnsinns und Lärms seine innere Stimme zu finden“, so der Musiker, Sänger, DJ und Produzent über sein neues Album, das auf einer Tour entstanden ist und dann in seiner Wahlheimat Berlin fertiggestellt wurde. linktr.ee/janblomqvist

