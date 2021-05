Einen Klassiker und etwas NEUES

Zum heutigen Muttertag haben wir zwei musikalische Grüße und Würdigungen für alle Mamis dieser Welt. Die Bilder verraten es womöglich schon, um welche Künstler*innen es geht.

× Erweitern The Spice Girls Geri, Mel C, Emma und Mel B haben ein enges und gutes Verhältnis zu ihren Müttern. Das vertonten die Sängerinnen auch erfolgreich

Foto: Virgin Spice Girls Victoria (2. v. r.) ist nicht mehr dabei

Zum Muttertag erst mal einen Nummer-eins-Hit aus dem Jahr 1997: „Mama“ der Spice Girls.

Die Girlgroup wurde 1994 gegründet, zwei Jahre später gingen Emma Bunton, Melanie C, Victoria, Mel B und Geri mit der Single „Wannabe“ erfolgreich an den Start. Bis zur Trennung 2001 veröffentlichte die Band drei Alben, die alle mindestens zwei Nummer-eins-Hits (in UK) beinhalteten.

„Spice Up Your Life“, „2 Become 1“, „Stop“, „Holler“ oder auch „Viva Forever“ und „Who Do You Think You Are“, die Liste der Erfolge ist lang. 2007 gab es zum „Greatest Hits“-Album eine ausverkaufte Tour und auch in den Charts war Platz 2 drin. 2018 meldeten die Spice Girls sich live erneut sehr erfolgreich zurück.

× Erweitern Foto: M. Rädel Keye Katcher Chantal Familiärer Umgang und Muttergefühle in der Klubwelt vor Corona ...

Keye Katcher

Auch Keye Katcher hat ein Lied, das zum Muttertag passt, aufgenommen: „Meine Mama“. Rechts im Bild ist aber die Berliner LGBTIQ*-Legende Chantal, nicht seine Mutter. Es passte aber so schön ...

Der Anfang der 1990er-Jahre geborene queere Sänger Keye Katcher wurde vor allem 2012 durch die TV-Show „The Voice of Germany“ bekannt. Seitdem ist der waschechte Berliner viel gebuchter und sehr präsenter Sänger – bundesweit.

„Meine Mama“ ist ein erster Vorbote auf seine kommende EP, eine Hommage an alle Mütter und Frauen unseres Planeten, in den Augen des Sängers sind sie die „wahren Macherinnen“. Hier ist das Video: