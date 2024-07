Expand Fotos: B. Ziff, C. Rutherford, N. Lamburov Bebe Rexha, Kylie und Tove Lo

Nach dem 2023er-Welterfolg von „Padam Padam“ und dem Album „Tension“ (wir berichteten) bekommen wir nach dem Promo-Country-Video zu „Midnight Ride“ und dem Charts-Duett mit Sia („Dance Alone“) vor einigen Wochen nun erneut NEUE Musik von Kylie Minogue: „My Oh My“.

Das Stück ist eine Zusammenarbeit mit den Sängerinnen Bebe Rexha ** und Tove Lo. Und kein Cover des 1990er-Hits von Aqua – unsere „älteren“ Leser*innen werden deren „My Oh My“ vielleicht noch im Ohr haben. Dies NEUE Nummer wird sich sicherlich ihren Weg in die Charts und Playlisten bahnen, schon wegen dem „Lalala“ und dem „Hi!“ ... Bester Pop!

Über La Minogue: Schon seit den 1980ern ist die australische Schauspielerin und Sängerin eine DER Szene-Fürsprecherinnen und Charts-Ikonen. „Can’t Get You Out of My Head“, „In My Arms“, „Magic“, „Where the Wild Roses Grow“, „Slow“, „Better the Devil You Know“, „The Loco-Motion“, „I Should Be So Lucky“ und natürlich „All the Lovers“ – alles Hits der Künstlerin aus (ursprünglich) Melbourne. 2024 gab es einen Grammy für „Padam Padam“. www.kylie.com

** Die Stimme von „I'm Good (Blue)“ von David Guetta