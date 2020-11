NACHGEFRAGT ★ Kelvin Jones

× Erweitern Foto: P. Hüttemann Kelvin Jones

Lost Frequencies Mit Lost Frequencies ist er gerade mit „Love to Go“ hoch in den Charts

Er sang schon für ALLE FARBEN, Lost Frequencies, YOUNOTUS und auch zusammen mit Glasperlenspiel, Ilira, Alexa Feser und Stefanie Heinzmann. Sein aktuelles Video heißt „Don't Let Me Go“ und ist einmal mehr ein Eurodance-House-Hit. Wir chatteten mit dem Wahlberliner aus Simbabwe.

Du arbeitest gerne mit Dance-Producern zusammen, oder?

Liebend gerne! Ich höre ja immer Dance-Pop, es macht viel Spaß, wenn ich mein Schreiben mit einem Dance-Producer kombinieren kann und wir einen Song machen können, der alle in gute Stimmung versetzt.

Dein neuer Track ist bei aller Melodie auch ein Track mit viel Bass, tanzt du gerne?

Als ich in Simbabwe aufwuchs, gab es alle paar Monate einen neuen Tanzevent, sodass man ein oder zwei Dinge über Rhythmus lernen konnte. Diese Freude durchs Tanzen und fröhliche Musik teilen zu können, hat mir wirklich die Augen geöffnet.

Wie trifft dich als Künstler der Lockdown?

Die Hauptsache ist natürlich das Fehlen von Shows. Mein Sommer sah dieses Jahr ganz anders aus als in den letzten Jahren. Einerseits ist es total beschissen, nicht in der Lage zu sein, meine Lieblingssache auf der Welt zu machen, live zu spielen und so unmittelbar mit Menschen in Kontakt zu treten, andererseits hat es mir ermöglicht, mich auf meine Produktionen zu konzentrieren, die sind jetzt besser als je zuvor.

Worüber freust du dich gerade?

Neue Dinge zu entdecken. Weil ich jeden Tag daran arbeite, ein besserer Produzent und ein besserer Songwriter zu werden, fühle ich mich wie ein Schwamm. Ich nehme sooo viele Informationen auf. Das ist eine wirklich aufregende Zeit in Sachen Lernkurve.

Feierst du denn Weihnachten?

Ja! Dieses Jahr, wie die meisten Jahre zuvor auch, werde ich es zuhause feiern. Eigentlich war ich nie so sehr der Weihnachtstyp, aber das hat sich verändert, jetzt fange ich schon zwei Monate zuvor an. Das ist verrückt. Diese Jahreszeit hat etwas Magisches und ist ganz besonders!

*Interview: Michael Rädel

Funfact: Heidi Klum ist Fan.

www.facebook.com/kelvinjones