Bald hat sie Geburtstag: Nancy Sinatra

Nancy Sinatra: „Start Walkin' 1965 – 1976“ Nancy Sinatras Album „Start Walkin' 1965 – 1976“ gibt es auch auf Vinyl

Dieses Jahr wird die „These Boots Are Made for Walkin'“-Sängerin, die noch 2005 mit „Shot You Down“ ** Platz 3 der UK-Charts erreichte, 80 Jahre alt. Zuvor erscheint Ende April dieses klasse Album.

„Start Walkin' 1965 – 1976“ ist eine fulminante Zusammenstellung ihrer Singles, von „How Does That Grab You, Darlin'?“ über „Summer Wine“ bis zu „Down From Dover“ und „You Only Live Twice“ sowie „Jackson“ ist alles dabei. Nur „Somethin’ Stupid“ fehlt leider ... Unbedingt anhören sollte man „(L'été Indien) Indian Summer“ aus dem Jahr 1976, ein (weiteres) Duett von Nancy Sinatra und Lee Hazelwood, hier erstmals als Single-Version auf CD zu bekommen.

Die Tochter von Frank Sinatra wurde als Schauspielerin und Sängerin gefeiert, gilt als eine DER Style-Ikonen den 1960er, Nancy Sinatra glänzte in TV-Shows und präsentierte sich noch 1995 im Alter von fast 55 Jahren hüllenlos im Playboy; Künstlerinnen wie Lana Del Rey nennen sie als Einfluss. Am 8. Juni feiert Nancy Sinatra ihr Wiegenfest: Schon jetzt wünschen wir alles Liebe. Und danke für deine emanzipatorischen Taten!

** Ein Remake von „Bang Bang (My Baby Shot Me Down)“, das ursprünglich keine Nancy-Sinatra-Single war (und 1966 für Cher zum Hit wurde)