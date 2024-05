„Eurovision Song Contest“: Nemo hat gewonnen

Wir gratulieren! Das Lied „The Code“ von Nemo (Bild oben), der klasse Schweizer Beitrag, hat beim „Eurovision Song Contest“ gewonnen.

Nemo (geboren am 3. August 1999) wollte von Anfang an für Sichtbarkeit der LGBTIQ*-Szene sorgen. „Es ist eine unglaubliche Ehre, die Schweiz beim ESC repräsentieren zu dürfen. Die Plattform Eurovision bietet eine riesige Chance, Brücken zwischen unterschiedlichen Kulturen und Generationen zu bilden. Deshalb ist es mir sehr wichtig, als genderqueere Person für die ganze LGBTQIA*-Community einzustehen“, so Nemo via E-Mail an uns. Bei der Flaggenparade zu Beginn der Show kam Nemo dann auch mit zwei Flagger, der der Schweiz und mit der Flagge für non-binäre Menschen.