Neue Single & das Album kommt: Ray Dalton

× Erweitern Foto: @raydaltonmusic, Jana Early Der am 10. Mai 1990 geborene Sänger landete auch schon mit Álvaro Soler einen Hit: „Manila“

Expand Foto: Jana Early Der US-Künstler sang mit 6 Jahren beim Chor, kurz darauf lobpreiste er beim „Total Experience Gospel Choir“

Was für eine Stimme! Einfach wow! Zusammen mit Größen wie Felix Jaehn und Macklemore landete der Soulsänger bereits Charterfolge, aber auch solo läuft es super. Nach Hits wie „All We Got“ und „In My Bones“ kommt nun die neue Single „Tears to Stay“ von Ray Dalton, das Album „Thee Unknown“ soll dann am 20. September das Licht der Musikwelt erblicken.

Über die kommende Veröffentlichung verrät der Musiker aus Seattle via E-Mail: „In Tears to Stay geht es darum, alle Probleme und Unsicherheiten rauszulassen. Wenn man Menschen kennenlernt, ist es wunderschön, alle Seiten an ihnen wahrzunehmen – die guten wie die schlechten. Das ist die Message von Tears to Stay: Zeig mir deine Dämonen und lass sie auf deinem Gesicht tanzen. Lass sie raus und lass sie auf ihre Weise strahlen, ich will sie alle sehen.“

Schriftlich fährt er fort: „Musik eröffnet uns eine andere Perspektive auf alles, was um uns herum passiert. Für mich sind Songs – die, die ich im Radio höre und die, die ich selbst schreibe – ein wichtiges Werkzeug, um durchs Leben zu kommen, wenn es schwierig wird. Und natürlich ist sie auch zum Feiern da.“ Beste Musik mit bester Botschaft! Mehr von Ray Dalton siehst du hier: www.instagram.com/raydaltonmusic