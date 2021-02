Neue Tourdaten! Pet Shop Boys

Die für Mai und Juni 2021 geplante Pet-Shop-Boys-Tour „DREAMWORLD – THE GREATEST HITS LIVE“ muss leider um ein Jahr verschoben werden. Hier sind die neuen Daten.

× Erweitern Foto: @Bham_Coug / www.facebook.com/petshopboys Pet Shop Boys So legten die beiden Popper bei der „SUPER“-Tour los

Foto: www.petshopboys.co.uk Pet Shop Boys Auch populäre Musiker müssen sich den Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie beugen

Es gibt nichts Gutes im Schlechten?! Doch, manchmal, denn immerhin findet die Tour statt. Die Konzerte sind nun an folgenden Daten geplant:

14.5.2022, München: Olympiahalle, 2.6.2022 Frankfurt: Jahrhunderthalle, 4.6.2022, Oberhausen: König-Pilsner-Arena, 5.6.2022, Hamburg: Barclaycard Arena, 7.6.2022, Leipzig: Arena, 10.6.2022, Stuttgart: Porsche-Arena und am 11.6.2022, Berlin: Mercedes-Benz Arena.

The KLF The KLF

Englische Popmusik höchster Güteklasse. Eine der Stärken der Pet Shop Boys war es immer, aus bekannten Stilelementen gerade populärer Trends etwas Neues zu schaffen, sei es durch die Texte, etwa bei „It’s a Sin“ und „Love etc.“ oder durch die Wahl der musikalischen Partner, wie bei „So Hard“ (The KLF), „What Have I Done to Deserve This?“ (Dusty Springfield), „She's Madonna“ (Robbie Williams) oder „Dreamland“ ** (Years & Years).

Schon in den 1990er -Jahren begannen die Pet Shop Boys zudem noch stärker als zuvor damit ihr optisches Erscheinen als Stilmittel zu nutzen – in meist komplett computeranimierten Welten, wie im Video zu „Go West“, einem Village-People-Klassiker, der zeitgleich auch ihr „mediales Coming-out“ einläutete. Wir sind gespannt, was uns 2022 erwartet!

www.petshopboys.co.uk

** Der Beginn erinnert etwas an „Everybody's Free (To Feel Good“ von Rozalla