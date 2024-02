Neues Video von Dannii Minogue

× Erweitern Foto: KONTOR Records

Bei uns gilt Dannii Minogue immer als die der beiden Minogues, die nicht ganz so groß wurde. Dabei hat Dannii Minogue ** seit 1990 über 20 Singles in den UK-Charts und davon 9 in den Top-10 platzieren können.

Bei uns kennt man sie vor allem für „Who Do You Love Now?“ (2001, zusammen mit Riva ***) und „Begin to Spin Me Round“ (2003). Jetzt hat die Sängerin ein neues Lied am Start: „Thinking 'Bout Us“ – zusammen mit dem australischen DJ und Produzenten Autone. Hier ist das Video:

** ihre ältere Schwester ist Kylie Minogue, *** als Good Men hatten die Producer 1993 mit „Give It Up“ einen DER Klubhits