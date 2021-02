Waldbaden und Digital Detox: Max Giesinger

× Erweitern Foto: C. Köstlin Max Giesinger

Heute erscheint sein neues Video: „Deine Zweifel“ hat einmal mehr das Zeug zum Charthit.

Einige Wochen hat Max Giesinger sich zurückgezogen, kein Smartphone, kein Internet, stattdessen achtsames Waldbaden und erholsames Digital Detox. Und Musik! Heute um 17 Uhr präsentiert Max sein neues Lied.

„Ich wusste schon beim Songwriting, dass gerade etwas Besonderes entsteht und dass es einer meiner emotionalsten Songs wird, die ich bisher geschrieben habe.“

Der am 3. Oktober 1988 in Waldbronn im Schwarzwald geborene Musiker ist seit 2012 eine feste Größe in der deutschen Musiklandschaft. Hits wie „Auf das, was da noch kommt“ **, „80 Millionen“ sowie „Dach der Welt“ und „Wenn sie tanzt“ sind Dauerbrenner im Radio und in den Playlisten aller Deutschpop-Freunde. Bekannt wurde Max Giesinger 2011/2012 durch die TV-Show „The Voice of Germany“.

** Ein Duett mit Lotte aus Ravensburg (Bildlink ganz unten)