Foto: philfisk.com SUGABABES 2021 Mutya, Keisha und Siobhan. „Coz they're cooler..." Diese Textzeile aus „Red Dress", einem der vielen Top-10-Hits, passt zum Bild

Neues von den SUGABABES Unsere Anspieltipps sind „Overload“, „Little Lady Love“, „Girls’ Nite Out (Demo)“ und „Look at Me (Alternative Mix)“

Die legendäre Girlgroup, die mit den meisten Hits, der 2000er meldet sich zurück, die 1998 gegründeten Sugababes. Sie waren ein Pop-Trio mit vielen Umbesetzungen.

Siobhan (Bild oben rechts) ging 2001 nach dem ersten Album (Hits waren unter anderem „Run for Cover“ und „Overload“), Heidi kam – und mit ihr der ganz große Durchbruch mit etwa „Hole in the Head“, „Push the Button“ und „Round Round“.

2006 verließ Mutya das Trio, Amelle folgte, zusammen landete man dann die UK-Nummer-1 „About You Now“ und Hits wie „Get Sexy“. Keisha ging 2009, Jade legte los. Der Erfolg blieb bis zur letzten Single 2010 „Wear My Kiss“. Lustig zu wissen: Heidi sang davor bei der Urbesetzung von Atomic Kitten.

Mittlerweile sind die drei originalen Sugababes wieder vereint, haben die Namensrechte und zum 20. Geburtstag des ersten Albums genau das wieder im Angebot. Mit bisher unveröffentlichten Liedern, allen B-Seiten ** und Demoversionen ... „One Touch (20 Year Anniversary Edition)“, da freut sich der Fan! sacredthree.com

** Damals gab es Maxi-CDs. Darauf zu finden: Das aktuelle Lied in verschiedenen Versionen, manchmal ein Video dazu und meist ein Bonustrack, eine B-Seite