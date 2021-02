„Neues“ von The KLF

× Erweitern The KLF

Foto: Arista Records The KLF landeten zwischen 1987 und 1997 mit Liedern wie „What Time is Love?“ viele große Klub- und Charthits

Heute erschien „Come Down Dawn“ der Trance- und Techno-Ikonen aus England The KLF aka The Justified Ancients of Mu Mu aka 2K. Erstmals zum Anhören auf Streamingplattformen, bisher nicht zum Kauf.

Die Veröffentlichung ist die zweite aus der geplanten Reihe „Samplecity thru Trancentral“ nach der „Greatest Hits“ namens „Solid State Logik 1“, die Charthits wie „3 a.m. Eternal“ (Platz 1 UK), „Doctorin' the Tardis“ (Platz 1 UK) und „Justified & Ancient (Stand by The Jams)“ (Platz 1 Schweden) vereint.

Auf dem heute veröffentlichten Album „Come Down Dawn“ findet man Musik, die nicht für die Charts komponiert worden ist. „North Druid Hills to Atlanta“ oder „San Rafael to Mexico City“ sind purer Ambient-Elektro, Chill-out-Musik fürs Yoga oder zur Entspannung. Gut zu wissen: Das Werk ist eine Variante des „Chill Out“-Albums von 1990 der beiden Musiker, die sich einst aus der Musikindustrie zurückgezogen hatten. „All bound for Mu Mu Land“ ... www.klf.de

Und hier noch einer ihrer weltweiten Pop-Hits: