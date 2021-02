Nile Rodgers und SG Lewis

× Erweitern Foto: Jill Furmanovsky Nile Rodgers Nile Rodgers produzierte schon Madonna, Chic und Sister Sledge

SG LEWIS SG LEWIS ist ein international erfolgreicher Newcomer

Der Künstler hinter Klassikern wie „Good Times“, „Like a Virgin“ und „Get Lucky“, Nile Rodgers, räumt gerade mit einem eigenen Klassiker als Remix in den Charts ab („Everybody Dance“ mit Cedric Gervais x Franklin), hatte aber auch Lust auf NEUES.

Also tat er sich mit Newcomer SG LEWIS zusammen. „One More“ ist eine gelungene Zusammenarbeit mit dem Ausnahmetalent, dessen Album „times“ für den 19. Februar angekündigt ist. Präsentieren will SG LEWIS das Werk, auf dem auch Robyn zu hören sein wird, mit einem Streaming-Event ab 21 Uhr.

Über Nile Rodgers

Der am 19. September 1952 Geborene machte Disco „chic“. Als Produzent von Welthits wie „Le Freak“, „We Are Family“, „Dance, Dance, Dance (Yowsah, Yowsah, Yowsah)“, „Material Girl“ sowie „Upside Down“, „China Girl“ und „Frankie“ komponierte für und arbeitete mit unter anderem Elton John, Diana Ross, Madonna, David Bowie, Sister Sledge, Daft Punk und Chic. Bis heute ist er einer der gefragtesten Musiker der Welt.

