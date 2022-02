Nina forever!

× Erweitern Foto: Tony Gale/Verve Records Nina Simone

Nina Simone

Heute erscheint „Nina Simone – Feeling Good: Her Greatest Hits & Remixes“, eine Werkschau, die neben den Klassikern auch grandiose Remixe von unter anderem Hot Chip, Joel Corry und Sofi Tukker zu einer wunderbaren Würdigung vereint.

Ihre Musik war mehr viel als Unterhaltungsmusik, Nina Simones Lieder hatten eine Botschaft. Die der Frauen, die sich emanzipierten, die der Menschen, die aufgrund ihrer Hautfarbe diskriminiert und umgebracht werden. Am 21. April 2003 verstarb die am 21. Februar 1933 geborene Musikerin, ihre Kunst machte die Menschenrechtlerin aber wortwörtlich unsterblich.

„Mississippi Goddam“, „Feeling Good“, „I Put a Spell on You“, „Mood Indigo“ oder auch „Strange Fruit“ und das unvermeidliche „My Baby Just Cares for Me“, ihre Lieder sind Klassiker des Soul, Blues und Jazz. Und auch Nina Simones Leben inspiriert bis heute, gibt Kraft und sorgt für gute Vibes, trotz aller Tragik, die manchen Titeln und ihrer Lebens- und Leidensgeschichte innewohnt. Unsere Anspieltipps sind „Take Care of Business – Rudimental Remix“, „Black is the Colour of My True Love’s Hair“ und „Sinnerman – Sofi Tukker Remix“. www.ninasimone.com