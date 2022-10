Wunderbar! Nina Hagen meldet sich zurück

Auch die legendären Queers Pierre et Gilles arbeiteten schon mit Nina Hagen zusammen

Bild: Pierre et Gilles

Mit neuer Musik! „16 Tons“ soll am 12. Oktober bei Groenland Records erscheinen, so Nina höchstpersönlich auf Social Media. Prominente Fans wie Désirée Nick sind begeistert: „Liebe Nina! Meine Fans lieben Dich und ich auch“ schrieb die Künstlerin der legendären Sängerin sofort auf ihrem brandneuen Instagram-Account unters Posting.

Die am 11. März 1955 in Berlin-Friedrichshain geborene christliche Künstlerin ist vielen als „Punkrockröhre“ der 1980er-Jahre und exzentrischer Gast in diversen TV-Shows bekannt, landet aber bis heute regelmäßig Erfolge.