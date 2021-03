Comeback geglückt: No Angels

Nadja, Lucy, Sandy und Jessica aka die No Angels sind zurück, hier ist endlich das neue Video des Quartetts.

Der Clip zu einer neuen – coolen – Version der Debütsingle. „Daylight in Your Eyes“ markierte 2001 den Start einer äußerst erfolgreichen Musikkarriere. Eine im TV gecastete Girlgroup, die international Beachtung fand. Und sich mit Charthits wie „Still in Love With You“, „Reason“ und „Goodbye to Yesterday“ ins kollektive Gedächtnis sang.