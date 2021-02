No Angels starten Comeback

× Erweitern Foto: Universal Music Die No Angels 2009

Nachdem sie auf Spotify wieder sehr erfolgreich sind und auch Szene-Prominenz wie Bambi Mercury mächtig die Werbetrommel rührte, melden sich nun Lucy, Jessica, Nadja und Sandy aka die No Angels zurück.

Foto: Universal Music No Angels Auch 2001 posierte frau schon gerne

Womit? Mit einer Neuaufnahme ihrer ersten Single: „Daylight in Your Eyes“. Und die klingt jetzt vom Beat her gar nicht mehr nach „Ray of Light“ von Madonna, sondern nach astreinem Pop. Und in dieser „Celebration Version“ sogar wesentlich besser. Ziemlich genau 20 Jahre nach der Erstveröffentlichung, ein tolles Timing, so präzise wie der Gesang der Truppe.

Foto: Universal Music No Angels Wer grinst, verliert!

Über die No Angels

Los ging es im Jahr 2000 im TV: Eine Girlgroup wurde gesucht und erfolgreich zusammengestellt. Die No Angels, das waren (anfangs) Sandy, Nadja, Lucy, Vanessa ** und Jessica. Eine ungebrochene Hitserie („Daylight in Your Eyes“, „Something About Us“, „Atlantis“, „No Angel (It’s All in Your Mind)“ sowie „Disappear“ und viele mehr) bis 2009 sorgte für Kult und Legende, dann endete der Traum, als eine der Sängerinnen, Nadja, 2009 einen Skandal durchleiden musste. Geblieben ist die Musik und der Retro-Kult der bis heute beliebten Casting-Girlgroup, die als Quintett begonnen hatte.

** Vanessa ist nicht mehr dabei

