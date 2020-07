Nobodys Face: Hip-Hop, Monster und HousElektro

Foto: Four Music

Grooves, die nicht nur im Sommer das Herz schneller schlagen lassen. Musik zum Ausflippen und Abhängen.

Das neue Album des Green-Berlin-Mitbegründers ist ein 12 Lieder starkes Kulturgut, das mit Reimen, Beats und seinem Artwork begeistert. Der Naturliebhaber, der nach eigenen Angaben Tier vielleicht soga rmehr mag als Menschen, hat zudem noch andere Künstler ins musikalische Boot geholt, die Hörgenuss garantieren werden. Zum Beispiel Marteria oder auch Chefket.

Foto: Four Music

„Chefket war bei mir im Studio und hat einen Beat total abgefeiert, für den ich die Stimme von Héctor Lavoe so gesamplet habe, dass man immer und immer wieder das Wort ‚Chemical‘ hört“, verrät Nobodys Face. „Also hat Cheffi den Beat im Loop laufen lassen und keine Stunde später stand dieser songgewordene Drogentrip, der ganz anders als alles klang, was Chefket sonst so macht.“