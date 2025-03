„Now Playing“ – Sister Sledge auf klarem Vinyl

× Erweitern Sister Sledge

Expand Sister Sledge Bekannt sind Sister Sledge für Charthits wie „All American Girls“, „Thinking of You“ und „Frankie“

Die quirligen Schwestern von Sister Sledge hatten in den 1970er-, 1980er- und 1990er-Jahren viele, viele Klub- und Charthits. Eine Auswahl findet sich auf diesem schönen Vinyl-Album namens „Now Playing“.

Natürlich sind die Klassiker „Lost in Music“(1984 ein UK-Top-10-Erfolg), der Klassiker „We Are Family“ (1979), das soulige „Frankie“ (1985 Platz eins in UK) und der funkige Pop-Evergreen „All American Girls“ (1981) drauf. Aber auch die Disco-Hymne „Pretty Baby“ vom „Love Somebody Today“-Album aus dem Jahr 1980, das zwar keine Single war, aber ein Liebling der DJs und Fans.

Viele der Hits wurden von Nile Rodgers von Chic produziert, etwa „He‘s the Greatest Dancer““, daher erinnern diese Stücke auch an seine Erfolge mit Chic. Trotzdem ist es kein Disco-Pop-Einheitsbrei von der Stange. Zu ausgefeilt sind die Kompositionen und zu soulig-schön sind die Stimmen der musikalischen Familie.

Unser Anspieltipp ist „Thinking of You“, ein 1993er-Top-20-Hit, der bis heute immer wieder gesampelt wird – und erstmals 1979 erschien. Auch Klasse ist „One More Time“, dessen Streicher manche Hörer*innen an die Streicher und Bläser von Daft Punks „One More Time“ erinnern. Und die sind ja bekanntlich Fans von Sister Sledge ... Ein wirklich tolles Album auf durchsichtigem Vinyl! sistersledge.com

× Mit dem Klick auf das Video stimmst Du diesen Datenschutzbestimmungen von YouTube zu

Besuch uns auf Instagram: