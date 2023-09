Nur das Beste, Gloria!

×

Foto: Gaither Music Group Gloria Gaynor

Foto: M. Rädel Gloria Gaynor

Das kann doch nicht sein, oder? Gloria Gaynor, immer voller Energie auf den weltweiten Bühnen und dank Hits wie „I Am What I Am“, „Last Night“ (mit Giorgio Moroder), „Can’t Stop Writing Songs About You“ (ihr Duett mit Kylie Minogue) und „I Will Survive“ stimmstark in den queeren Klubs zu hören, wird heute 80 Jahre alt.

Fotos: @GloriaGaynor In den USA gelangen ihr 10 Nummer-eins-Hits in den Dance-Charts, insgesamt konnte sie 18 Singles in den Top 20 platzieren

Als ihre Karriere Fahrt aufnahm, war Gloria Gaynor schon 30 Jahre alt, heute undenkbar, sind doch Künstler*innen, die heute karrieretechnisch loslegen, meist noch Teenager. Zudem wagte sie und ihr Produzententeam damals etwas Neues, nicht so wie heute üblich, Erprobtes Social-Media-gerecht aufbereiten. Sie veränderten Soul dahingehend, dass die Instrumentalteile länger, die Geigen und Synthesizer mehr und die Bass Drums wuchtiger wurden.

Die Künstlerin und ihr Team gehörten zu den ersten Musiker*innen, die das wagten. Doch der Erfolg gab ihnen recht. Erst nach ihren Klub- und Charthits wie „Honey Bee“ und „Never Can Say Goodbye“ wagten sich Größen wie Diana Ross an den noch jungen Trend Disco. Dort hörte Gloria Gaynors Horizont allerdings nicht auf. In den 1980ern landete sie mit High-Energy („I Am What I Am“ aus dem Musical „La Cage aux Folles (Ein Käfig voller Narren)“) in den Top-10 diverser Länder, in den 1990ern mit House und 2019 gab es einen verdienten Grammy für ihr Gospel-Album „Testimony“ (wir berichteten). Wir freuen uns auf noch viel, viel Musik! Alles Gute, Gloria.

Über Gloria Gaynor: Seit 1974 landet die Sängerin in schönster Regelmäßigkeit immer wieder hoch in den Hitlisten. Vor allem in den Klubcharts kann die der queeren Szene extrem zugetane Christen-Diva abräumen. Zu ihren größten Erfolgen zählen „Reach Out, I'll Be There“, „(If You Want It) Do It Yourself“, „Just Keep Thinking About You“, „Mighty High“ und natürlich die bereits erwähnten Klassiker „I Am What I Am“ und „I Will Survive“. www.gloriagaynor.com