Oha! Ja, das ist Felix Jaehn

Foto: @FelixJaehnMusic Felix Jaehn

Verträumte House-Hits mit etwas Melancholie und ein dezentes Auftreten, so lernten wir Felix Jaehn kennen. Inzwischen weiß der Musiker sich auch von einer anderen Seite zu inszenieren. Das Bild oben postete er eben auf Social Media. Uns gefällt sein Selbstbewusstsein.

„Einfach ich selbst zu sein, das war nicht immer einfach. Heute geht es mir gut und ich bin froh, dass ich die Kraft gefunden habe“, so der DJ, der 2018 sein bisexuelles Coming-out hatte, einmal im Interview. Eine Aussage, die auch zum Bild heute heute passt.

Seine Hits wie „Ain't Nobody (Loves Me Better)“, „Close Your Eyes“, „Book of Love“ oder auch „Cheerleader“, „No Therapy“ sowie „Bonfire“ machten den 1994 in Hamburg geborenen Künstler zu einem der erfolgreichsten queeren House- und Eurodance-Produzenten der Gegenwart. Und für mache(n) ist Felix womöglich „Hot2Touch“ ... felix-jaehn.com