Ohne Tim, aber mit Hit

× Erweitern Foto: @TimKamrad Tim Kamrad

Foto: M. Maibaum Tim Kamrad

Mal liegen Frauen, mal ein Mann in seinem Bett, zumindest im Video zum Charthit „I Believe“. Tim Kamrad versüßt uns musikalisch den schwülen Sommer!

Nur mit seinem Nachnamen als Künstlernamen landete der am 10. April 1997 geborene Singer–Songwriter Tim Kamrad aus Wuppertal 2022 mit „I Believe“ seinen ersten Charthit.

Erfolgreich außerhalb der Charts war der Musiker aber schon seit 2016 und begleitete unter anderem schon Sunrise Avenue, Lotte und Lions Head auf Tour. Bester Pop, mitunter etwas queer und rockig. „Ich finde es einfach so absurd und unverständlich, dass es im 21. Jahrhundert immer noch Menschen gibt, die andere aufgrund ihrer Sexualität verurteilen und sogar ausgrenzen. Jeder hat das Recht zu fühlen, was er will, und zu lieben, wen er will, ohne dafür von anderen in irgendeiner Weise bewertet zu werden“ – und für Sichtbarkeit sorgt er auch mit Videos wie diesem. www.instagram.com/timkamrad