„Fahne des Königreichs auf die schwulstmöglichste Art hochhalten“ – Olly Alexander

2024 wird der Sänger von Years & Years für das United Kingdom beim „Eurovision Song Contest“ in Malmö antreten.

Damit könnte das einstige „Mutterland der Popmusik“ endlich mal wieder einen richtigen Erfolg landen, die Ausbeute der letzten Jahre war fast so mies wie die von Deutschland. Via E-Mail teilt er seine Freude über die Teilnahme:

„Seit ich klein bin liebe ich es, mir die Eurovision-Shows anzuschauen – und ich bin echt unfassbar happy, in der nächsten Runde selbst dabei sein zu können“, kommentierte Olly seine Teilnahme im Mai. „Als kleiner Junge habe ich diesem unglaublichen Event jedes Mal so krass entgegengefiebert. Diese Ausgelassenheit, dieser grandios chaotische Mix an Musikstilen und Showeinlagen, an Stimmungen und Performances, die einfach nur Spaß machen. Ich kann es noch immer gar nicht so recht glauben, dass ich diese unglaubliche Tradition fortsetzen und die Fahne des Königreichs auf die schwulstmöglichste Art hochhalten darf! Wird mir jedenfalls die größte Ehre sein! So lang begleitet mich dieser Wunsch schon – und deshalb fühlt es sich jetzt auch wie der ideale Moment an, um ab sofort Musik unter meinem eigenen Namen zu veröffentlichen. Ich bin fest entschlossen, wirklich alles zu geben und für euch alle eine umwerfende und unvergessliche Performance hinzulegen!“