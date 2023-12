Olly Alexander tritt für UK an

× Erweitern Foto: Universal Music

Schon seit 1956 gibt es den „Eurovision Song Contest" (bis 2001 als „Grand Prix Eurovision de la Chanson" bekannt)

Der steht schon einmal fest: 2024 wird der Sänger von Years & Years für das United Kingdom beim „Eurovision Song Contest“ in Malmö antreten.

Und es wird keine Ballade, wie der queere Künstler den Kolleg*innen der BBC am Wochenende backstage bei der Show „Strictly Come Dancing“ verriet. Damit könnte das einstige „Mutterland der Popmusik“ endlich mal wieder einen richtigen Erfolg landen, die Ausbeute der letzten Jahre war fast so mies wie die von Deutschland … Auf Social Media postete der Musiker schon voller Vorfreude:

„Ich bin fest entschlossen, alles zu geben, was ich habe! Ich werde euch allen einen hervorragenden und unvergesslichen Auftritt bieten!“

Dance-Pop und Queerness: Mit seiner Band ist er seit deren Gründung 2010 in London weltweit erfolgreich. „Egal wer du bist und was du tust, es ist automatisch politisch. Besonders als ein offen schwuler Künstler, der einfach nur aus seinem speziellen schwulen, queeren Blickwinkel schreibt – auch wenn ich das nicht direkt thematisiere. Wenn ich Musik mache, kann ich nicht anders, als das Persönliche zu übersetzen“, verriet uns Sänger und Schauspieler (Jahrgang1990) dazu einmal im Interview. eurovision.tv