Omar Apollos Musik (und Penis)

Das Glied des Sängers gibt es auf der Rückseite. Eine zensierte Preview unten bei uns

Gerade erschien die neue EP „Live for Me“ der queeren US-Musiksensation Omar Apollo. Und die sorgte auch für einen Skandal, denn auf der Rückseite zeigt der Sänger seinen Penis. Gemalt.

Eigentlich geht es ihm aber um die Musik! „Diese vier Songs spiegeln die Realitäten wider, mit denen ich mich in den letzten Jahren auseinandersetzen musste. Ich musste mich mit der Person abfinden, die ich geworden bin und das Alte loslassen, um mich wie ich selbst fühlen zu können“, so der Musiker.

Und das schafft er in nur vier Liedern, da steckt also viel drin an Gedanken und Emotionen. Trotzdem wirkt es nie überfrachtet. „Ich weiß, es sind nur vier Songs, aber sie enthalten viel von dem Gewicht, das ich mein ganzes Leben lang getragen habe“, so der Künstler über sein neues Werk. Am heutigen Coming Out Day ist sein aktueller Clip zu „Live for Me“ unser „Video des Tages“. omarapollo.com