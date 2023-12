„One of Your Girls“: Felix Jaehn und Troye Sivan

× Erweitern Foto: @FelixJaehnMusic Felix Jaehn ganz glamourös

Troye Sivan geizt nicht mit seinen Reizen

Der Hamburger DJ und Producer Felix Jaehn präsentiert nicht nur ein aufsehenerregendes Make-up, er hat auch einen nicht weniger extraordinären Remix am Start.

Er durfte Troye Sivans letzte recht poppige Single „One of Your Girls“ aufpeppen. Der schwule Selfie-König Troye Sivan zeigte sich eine Zeit lang immer erotischer, probierte sich in diesem Video aber auch queerer als sonst: Der 1995 geborene Sänger zog Kleidung an, die die Mehrheitsgesellschaft Frauen zuschreibt. Felix Jaehn (Jahrgang 1994) probiert es optisch schon länger genderfluid, sein Coming-out als bisexuell hatte er 2018.

„One of Your Girls (Felix Jaehn Remix“ beginnt sehr smooth, entwickelt sich dann aber zu einem stellenweise recht düsteren Elektro-Brett, das sich durch die sanfte Stimme von Troye und melancholisches Summen im Hintergrund in die Gehörgänge gräbt. Stellenweise wird es so kitschig, dass die Nummer an dramatische Italo-Disco-Hits der 1980er erinnert. Rundum gelungen! links.felix-jaehn