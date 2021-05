Operation SPASS mit Doktor Jan Delay und Lernschwester Denyo

Eine Operation für Offenheit statt Engstirnigkeit. Für Verantwortung statt Ignoranz. Für Liebe statt Hass. „Ist schon alles ziemlich trist, wenn man besorgter Bürger ist“ singen Jan Delay und Denyo in der dritten Single-Auskopplung des neuen Longplayers „Earth, Wind & Feiern“.

Das Album Album: Earth, Wind & Feiern erscheint am 21. 5.2021 via Vertigo Berlin als CD, Doppel-Vinyl, Box

Die Erde ist keine Scheibe und auch keine Erbse. Sie ist größer, vielfältiger, bunter und facettenreicher, als es die Wahrnehmungen und Äußerungen mancher ihrer BewohnerInnen zunehmend suggerieren. Zeit also für die „Operation „SPASS“. Eine Operation, ganz im Stile des musikalischen Chefchirurgen Jan Delay. Unterstützt vom erprobten Beginner-Operationsteamgefährten Denyo, die ihre Reim-Skalpelle abermals gekonnt ansetzen, um die üblen Gedanken-Geschwüre zum Vorschein zu befördern, die unsere Erd-Atmosphäre immer mehr zu vergiften drohen.

„Earth, Wind & Feiern“ ist nicht nur eine Club-Platte. Sie ist sowohl wie dieser Augenblick morgens um sechs auf der Tanzfläche, wenn die fetteste Bassdrum der Welt reinknallt und man nach durchtanzten und durchquatschten Nächten einfach nie wieder nach Hause gehen will. Sie ist gleichzeitig aber auch der manifeste Beweis dafür, dass ein Jan Delay den Kopf nicht einfach ausschalten kann, nur weil die Energie gerade mächtig in die Beine geht. Dass man seine Haltung nicht an der Garderobe abgibt, auch wenn FEIERN großgeschrieben wird. Und dass Herz, Hirn und Bass durchaus koalitionsfähig sind.