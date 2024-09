„Orboretum: The Orb Collection“ – The Orb

× Erweitern The Orb

Ende Oktober veröffentlicht das Kultprojekt The Orb aus UK ein neues Album, das mehr ist als nur eine Zusammenstellung von Tracks. Kunst!

Zum Beispiel als Schallplatten: „Das 4LP-Set in limitierter Auflage ist einzigartig in einem wunderschönen achteckigen Set verpackt, das sich zu einer riesigen Blume zusammenfalten lässt“, wird vorab verraten. „Jede Seite der Vinyls wurde von Alex so konzipiert, dass sie die vier Jahreszeiten darstellt, daher der botanische Titel. Jede Platte wird in einer anderen Farbe gepresst: Grün, Lila, Orange und Blau; mit Covernotizen von Kris Needs.“ Klingt doch nach einer Erfahrung für fast alle Sinne, oder? Compact Discs wird es auch geben: Eine Doppel-CD mit einem 20 Seiten dicken Booklet ist in der Mache.

„Ich möchte nicht, dass The Orb es am Ende so machen wie Roxy Music, die immer ein weiteres Best-of herausbringen, obwohl wir die Best-of History Of The Future 2013 und den zweiten Teil davon 2015 veröffentlicht haben. Allerdings haben wir einen so riesigen Katalog, dass sogar ich manchmal eine Erinnerung an das brauche, was ich getan habe, besonders in diesen Tagen. Dies ist eine Art Director’s Cut, der unseren Output neu definiert, neue Nervenbahnen und neue Gegenüberstellungen schafft. Einige dieser Spuren liegen 30 Jahre auseinander, aber es gibt klare durchgehende Linien, ein Kontinuum“, so The-Orb-Mastermind Alex Paterson über diese neue Werkschau, die dann doch anders sein soll. Und sicherlich auch wird. Denn er und seine Mitstreiter stehen schon seit den späten 1980ern für avantgardistische, wegweisende und grandiose Trance-, Chill-out-, Techno- und Rave-Musik. „Orboretum: The Orb Collection“ erscheint am 25. Oktober.

Ein Blick zurück: 1988 wurde das Chill-out-Trance-Ambient-Projekt The Orb gegründet. Mitglieder waren Alex Paterson und Jimmy Cauty – die eine Hälfte von dem damals schon in den Hitlisten erfolgreichen Projekt The KLF. Allerdings waren die Charts nie das erklärte Ziel von The Orb (aktuelle Besetzung: Alex Paterson und Michael Rendall), obwohl sie auch dort Erfolge landeten, etwa mit „Little Fluffy Clouds“, „Toxygene“, „A Huge Ever Growing Pulsating Brain That Rules from the Centre of the Ultraworld“, „Once More“ oder „Blue Room“. Letzteres übrigens die längste Single, die jemals in den Top 10 der UK-Charts stand: 40 Minuten! www.theorb.com