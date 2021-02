Klänge aus einem Pariser Schlafzimmer

× Erweitern Foto: L. James Oscar Anton

Oscar Anton In Deutschland wird vor allem sein Lied „bye bye“ im Radio gefeiert. Und Bob Sinclar remixte den Hit sogar schon

In Freiburg ist der Frühling ausgebrochen, Norddeutschland droht ein Schneesturm und in Berlin ist Frost und Nebel angesagt. Und was passiert in Paris?

Da hält man sich an all die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie und bleibt (meist) schön zu Hause. Und macht Musik. Alle? Nein, aber zum Beispiel Oscar Anton.

Der französische Sänger, Songwriter und Producer erfreut und bespaßt gerade mit seiner Musik (entstanden in seinem Schlafzimmer!) und seinem Projekt Home of Sanity **. In Deutschland wird vor allem sein Lied „bye bye“ im Radio gefeiert. Und Bob Sinclar remixte den Hit sogar schon schön funkig! Und um das Lied mit einem Video zu versehen, ging es dann doch mal nach draußen, nicht mit großer Crew, aber mit talentierter Mutter an der Kamera. Formidable!

** Jeden Monat veröffentlicht der Franzose drei Lieder, um uns glücklich zu machen

www.instagram.com/oscarantonmusic