P!NK ♡ Rag ’n’ Bone Man

Ihr letztes Album erschien 2019, mit einem Duett mit Rag ’n’ Bone Man arbeitet P!NK weiter an ihrer musikalischen Rückkehr.

Via E-Mail verrät die Sängerin: „Ich traf Rag 'n' Bone Man zum ersten Mal in Europa im Jahr 2017, kurz nachdem ich seinen Song 'Human' gehört habe. Ich hatte mich sofort in seine Stimme verliebt. Als wir uns zum ersten Mal persönlich gegenüberstanden, erkannte ich, dass er auch eine wunderschöne Seele besitzt. Seitdem war mir klar, dass ich eines Tages mit ihm arbeiten wollte. Es gäbe keinen besseren gemeinsamen Song für uns als 'Anywhere Away from Here'. Ich fühle mich geehrt, ein Teil dieser Zusammenarbeit zu sein.“