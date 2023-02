P!NKs „TRUSTFALL“ ist da

× Erweitern Foto: RCA Records P!NK

Foto: Sony Music / Ebru Yildiz P!NK 2022 „Dieses Album bedeutet mir so viel ... Ich hoffe, es wird für Euch zu einem 'Ich erinnere mich, wo ich war, als ich dieses Album hörte'“, so die Sängerin auf Social Media

Nun ist es da, das neue Album von DER Pop-Rockerin überhaupt, von P!NK. Voller Lieder, die das Leben feiern, etwa der Vorab-Hit „Never Not Gonna Dance Again“.

Und 2023 kommt die streitbare Stimmstarke zudem nach Deutschland, unter anderem in Berlin, Hannover und Köln wird sie im Rahmen ihrer „Summer Carnival“-Tour live zu erleben sein. Wooo-hooo!

Seit ihrem Debüt im Jahr 2000 hat Alecia Moore aka P!NK viele Millionen Alben und Singles verkauft – weltweit. Bis heute steht die 1979 Geborene für auch mal angerockte Popnummern wie „Get the Party Started“, „Irrelevant“, „Stupid Girls“ sowie „Cover Me in Sunshine“ und „So What“. Was sie, auch wenn P!NK mal aktuelle Dance- oder Disco-Beats verwendet, von anderen Künstler*innen unterscheidet ist, dass sie etwas zu sagen hat. Gut, dass es sie gibt. pinkspage.com

