P!NK und Cher: Unser Video des Tages

Cher Eine himmlische Szene aus dem neuen Clip

Heute präsentiert P!NK, die bei uns gerade mit „Cover Me in Sunshine“ einen Top-10-Erfolg in den Charts am Start hat, ihr neues Video. Und, die Überschrift hat es ja schon verraten, Cher ist dabei.

Die Rocknummer „All I Know So Far” ist eine weitere Vorab-Single zum am 21. Mai erscheinenden gleichnamigen Album und dem fast gleichnamigen Dokumentarfilm („P!NK: All I Know So Far“), der während ihrer erfolgreichen „Beautiful Trauma World Tour 2019“ entstanden ist.

Seit ihrem Debüt im Jahr 2000 hat Alecia Moore aka P!NK Millionen Alben und Singles verkauft – weltweit. Bis heute steht P!NK (geboren am 8.8.1979) für auch mal angerockten Pop wie „So What“, „Just Like a Pill“, „Get the Party Started“, „Blow Me (One Last Kiss)“ sowie „Walk Me Home“ und „U + Ur Hand“. Meist Lieder, die Lust machen abzugehen und allen etwaigen Frust oder die pure Lebensfreude rauszulassen.