Kunst für Dich, Hilfe für Künstler

Konzerte sind seit März durch die Corona-Pandemie nicht möglich, Musiker leben aber vor allem von den Einnahmen und Gagen ihrer Konzerte. Und so kann man helfen (und genießen!).

„Wir müssen neue Wege finden, um Musiker*innen dies weiterhin zu ermöglichen. Wir haben eine Plattform geschaffen, die Musiker*innen eine Bühne und Ihnen ein Konzerterlebnis bietet, ob aus deren Wohnzimmer direkt in Ihres oder von Partnerstandorten aus“, ist auf der Seite comecloser.cc zu lesen.

„Mit einer Pay-per-View-Videoplattform können Sie Tickets für ein Konzert Ihrer Wahl kaufen. Die Ticketeinnahmen gehen zu 50 Prozent an die Künstler*innen direkt und zur anderen Hälfte an uns, damit wir dieses Projekt weiterhin realisieren können und um unsere Reichweite auf so viele exzellente Musiker*innen wie möglich auszuweiten. So einfach ist das.“

So einfach und so gut! www.comecloser.cc

