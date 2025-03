„Peace and Noise“: Faithless mit Vorgeschmack aufs neue Album

× Erweitern Bild: faithless.co.uk Schon seit 1995 ist die Band rund um Produzent Rollo (er ist der Bruder von Dido) und Keyboarderin Sister Bliss am Start.

Expand Foto: @thesisterbliss Sister Bliss, Faithless „Ich freue mich sehr, das Lied der Welt zu präsentieren – Sonnenscheinmusik mit jeder Menge positiver Energie für die Frühlings-Tagundnachtgleiche.“

Noch dieses Jahr soll ein neues Faithless-Album erscheinen: „Champion Sound“, das erste seit dem Top-10-Erfolg des letzten Werks „All Blessed“ 2020.

Jetzt gibt es einen weiteren Vorgeschmack ** aus dem kommenden Werk, eine Zusammenarbeit mit dem Musiker Suli Breaks: „Peace and Noise“. Über die neue Komposition verrieten die Band der Presse, den Kolleg*innen von djmag.com, vorab: „Suli Breaks war ein Star auf unserem letzten Album (wir berichteten) und liefert auch hier wieder Texte, die sowohl prosaisch als auch tiefgründig sind und die funkige Wildheit dieses Tracks vertiefen, der an sich ein kleines Juwel ist, das alle auf die Wärme und Genialität des kommenden Albums Champion Sound einstimmt.“

Seit dreißig Jahren (!) landet die Band um Produzent Rollo *** (er zeigt sich nur ungern), Maxi Jazz (1957 – 2022) und Musikerin Sister Bliss immer wieder hoch in den Charts, etwa mit „God Is a DJ“, „Not Going Home“, „Insomnia“ und „Mass Destruction“. Was aber viel wichtiger ist: Faithless liefern als Band, die auch live besteht, Musik ab, die inspiriert, die tanzen lässt und die #mensch weltweit gerne hört, um den Alltag zu entkommen. Auch die neue Komposition hat das Zeug dazu, zu einem Klassiker wie „We Come 1“ oder „Salva Mea“ zu werden. Übrigens: Alle Berliner*innen können sich freuen, denn Sister Bliss legt bald im Ritter Butzke auf. faithless.co.uk

** Im Sommer 2024 erschien der Klubhit „Faithless: „Find a Way“, kurz darauf der Kluberfolg „I'm Not Alone (Rest Well Maxwell)“

*** Rollo sorgte auch für die House-Klassiker „One More Try“ und „Feel What You Want“ von Kristine W