Ein Gefühl der inneren Einkehr – „Peaceful“

Vor knapp zwei Wochen erschien die sphärische Chill-out-Komposition „Peaceful“ von Gold Lounge bei SINE, DEM Musiklabel für entspannende Musik aus dem Schwarzwald.

Ein Stück, wie gemacht für den nahenden Winter und den dunklen Herbst, der aber auch seine sehr schönen Seiten hat! Die Nebelbänke auf den Wiesen oder in den Straßen schaffen eine mystische Stimmung, kommt dann die Sonne durch, wird #mensch gleich umso erhellter. Fast wie bei dem Lied „Peaceful“ selbst, wenn sphärische Synthesizer in das schön wabernde Klangbett eintauchen und eine scheinbare Endlosigkeit erzeugen. Das Lied sei „die Erinnerung daran, dass wir Frieden immer in uns tragen“, ein schöner Gedanke in diesen von Hass, Antisemitismus und Vorurteilen geprägten Zeiten!

Über das Downtempo-Stück verrät das Label aus Villingen-Schwenningen uns weiter schriftlich: „Der Song beginnt mit einer sanft klingenden Sonodrum, die ihre Wirkung entfaltet wie Wind, der dich sanft hin- und her wiegt. Stück für Stück baut der Song sich mit weiteren Layern von Klavier, Percussions, Synthesizern und ein paar Vocals auf. Die Weite erzeugt ein Gefühl von Freiheit und Frieden. Ein Gefühl der inneren Einkehr und des Staunens über die Dinge des Lebens erfüllt dich mit jedem Takt mehr.“ Wer die Natur in der Nähe hat, der kann beim Waldbaden zur Ruhe kommen, wer in der Stadt lebt, der kann mithilfe dieser Musik hoffentlich entspannen. www.sine-music.com

