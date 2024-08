Pet Shop BOY mit Bronski Beat

×

Foto: P. Cox „You and me together / Fighting for our love" – „Why?" ist ein Hit mit queerem Inhalt

Expand Foto: @thesuperchumbo Superchumbo

Bronski Beat veröffentlichen einen neuen Remix ihres 1980er-High-Energy-Klassikers „Why?“. Als „Superchumbo Mix“ zusammen mit Neil Tennant von den Pet Shop Boys. Das Ergebnis kann sich hören und sehen lassen!

Es ist ein weiterer Track aus dem Album, „The Age of Consent“, das am 18. Oktober als Reissue zum vierzigjährigen Jubiläum erscheinen soll. Mit darauf ist auch der hier zu hörende Remix von Tom Stephan aka Superchumbo. „Es ist eine große Ehre, mit zwei Legenden an diesem ikonischen Song zu arbeiten! Er war eine Art Lebensader für mich, als ich als Homosexueller in einer Kleinstadt aufwuchs“, so der Producer.

Sänger Jimmy Somerville freut sich auch – und erinnert: „Ich kenne Tom jetzt schon seit ein paar Jahren und als ich ihn fragte, ob er Lust hätte, einen Remix von Why? zu machen, sagte er sofort ja. Das Lied sei ein Teil seiner Geschichte. Ich war so bewegt, als er diese Geschichte erzählte ... Der Text ist unsere gemeinsame Erfahrung, wie für so viele andere ... Vierzig Jahre später beschreibt der Text immer noch die Geschichte der LGBTIQ*-Community. Der Hass, die Gewalt, die Diskriminierung, die Inhaftierung und die {...} Morde an denen, die es wagen, ihr wahres Selbst zu leben. Es passiert gerade irgendwo, während ich das schreibe.“ Ein wichtiges Lied, nicht nur ein Party-Hit! soundcloud.com/superchumbo

Über Jimmy Somerville: Vor allem in den 1980er- und 1990er-Jahren sorgte der am 22. Juni 1961 geborene Schotte Jimmy für Sichtbarkeit und ließ mit Hits wie „Don’t Leave Me This Way“, „Smalltown Boy“, „Hurt So Good“ und eben „Why?“ tanzen. Der Künstler ist ein wichtiger Vorkämpfer der weltweiten LGBTIQ*-Bewegung. www.instagram.com/jimmysomervilleofficial