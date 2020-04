Pet Shop Boys: Soundtrack ihres Lebens

× Erweitern Foto: A. Summa Pet Shop Boys

Foto: Perou Pet Shop Boys

Gerade noch ganz weit vorne in den Charts mit dem neuesten Album „Hotspot“, jetzt schon im bayerischen Radio. Und das ist nicht hämisch gemeint!

Heute um 19 Uhr kann man Sänger Neil Tennant und Keyboarder Chris Lowe bei „Soundtrack ihres Lebens“ auf BAYERN 1 eine Stunde lang hören. Grinsend genießen!

Die beiden Popmusik-Sterne spielen hier ihre Lieblingssongs und plaudern gewohnt wortwitzig und trocken über die Begleitumstände des jeweiligen Musik-Erlebnisses. Hier geht es zum Hörgenuss (bitte den Link klicken): www.br.de/psb-soundtrack

Pet Shop Boys Aus dem Video „Domino Dancing"

Über PSB

Das seit den 1980ern erfolgreiche queere Duo landete Charthits wie „It's a Sin“, „Go West“, „Love etc.“, „New York City Boy“, „She’s Madonna“ ** und „West End Girls“, wer die Texte genau las, wusste schon vorm „Coming-out“ in den 1990ern, dass die beiden und ihre Kunst queer/camp/schwul sind. Gut zu wissen: Die Pet Shop Boys produzierten neben der UK-Soul-Königin Dusty Springfield auch andere Stars wie Liza Minnelli und Year&Years.

** mit Robbie Williams