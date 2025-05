Zweimal Klassik im Juni

Die Elbphilharmonie in Hamburg ist eines der Wahrzeichen der Stadt und Teil der HafenCity

Zehn Pianist*innen spielen sämtliche Piano Etüden von Philip Glass – und das in zwei der schönsten Städte Deutschlands, der wunderschönen Hafenstadt Hamburg und unserer prächtigen Hauptstadt Berlin.

Große Kunst im Sommer: Im Juni wird es so weit sein, „Philip Glass: the complete Piano Etudes.“ feiert den 1937 in Baltimore geborenen US-Komponisten mit seinen 20 Stücken, seinen 20 Piano-Etüden. Die sind mal meditativ, mal rhythmisch, auch mal romantisch – und sie ermöglichen uns zwei wunderbare Konzerte.