Pop aus Freiburg

Es muss nicht immer Berlin oder Frankfurt sein, nein, die traumschöne Stadt im Breisgau hat neben Schwarzwaldromantik auch Kunst im Angebot, Musik der Singer-Songwriter*in-Variante.

Zum Beispiel das Duo Willman, Julia und Felix, die seit September 2020 jeden Monat ein Lied veröffentlichten und jetzt am 13. August ein ganzes Album: „100 m²“. Die Texte sind mit Innbrunst vorgetragen und meist sozialkritischer Natur: „Mit unserer Musik möchten wir bewegen – sowohl Beine als auch Köpfe. So viele gesellschaftlichen Aspekte brauchen Veränderung. Jede*r kann wirken und hat eine Wirkung“, so das Duo in einem schriftlichen Statement.