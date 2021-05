Wieder vereinte Popstars und auch solo

Die Jahrtausendwende war die große Zeit der TV-Castingbands: No Angels, Monrose, Bro'Sis und Nu Pagadi. Die gab es allerdings nur ganz kurz und jetzt wieder. Fast.

Denn zwei des „Sweetest Poison“-Quartetts haben sich viele Jahre (über 16!) nach der Auflösung des Projekts wieder angenähert, ausgesprochen und Gemeinsamkeiten entdeckt: Markus Grimm und Kristina Dörfer. Die Liebe zur Musik abseits des TV-Rummels etwa, die Leidenschaft für die deutsche Sprache zum Beispiel. Also machte man zusammen Musik: Herausgekommen ist dabei „Stille“, ein entspannter Popsong, ein schönes Duett zweier Künstler und Profis, das noch 2021 veröffentlicht werden soll.

Schon jetzt (morgen, an Markus' Geburtstag!) gibt es aber das neue Lied „Wolken“, das in Eigenregie veröffentlicht wird – mit all den alten Nu-Pagadi-Videos im Hintergrund. „Noch mal alles auf Anfang, noch mal alles von vorn, als hätten wir nie unseren Glauben verloren!“, so singt der super-sympathische Künstler in „Wolken“, das er zusammen mit seinem Gitarristen aufgenommen hat und das es auf allen Streaming- und Download-Plattformen gibt.