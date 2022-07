„Profound Mysteries II“ – Norwegischer Elektro

× Erweitern Foto: A. Bergenwall Röyksopp Seit 2001 landet das Produzenten-, DJ- und Remixer-Duo Hits wie „Poor Leno“, „What Else Is There?“, „Never Ever“ und „The Girl and the Robot“

Wollten die sich nicht mal zurückziehen? Na Gottlob haben Röyksopp, also Svein Berge und Torbjørn Brundtland, das nicht getan. Diese Woche erschienen gleich zwei Singles, die dritten und vierten Vorboten des im August erscheinenden Albums „Profound Mysteries II“.

Da wäre zum einen die poppige Elektro-Gute-Laune-Nummer „Let's Get It Right“ featuring Astrid S, die etwas an AIR erinnert, aber auch aus einem 1980er-Sommerliebesfilm stammen könnte.

Die Producer verraten über das Stück: „Wir wollten einen warmen und sinnlichen Raum schaffen, in dem sich die einfache Botschaft des Songs heimisch anfühlt. Und für uns musste Astrid S ein Teil dieser Inszenierung sein.“

Und die Sängerin ergänzt: „Ich bin begeistert, einen weiteren Track aus meiner Zusammenarbeit mit Röyksopp zu veröffentlichen – ich bin sehr zufrieden damit, wie alle Songs geworden sind und kann es kaum erwarten, dass alle sie hören.“. Sanfte Vocals, ein entspannter Groove und viel, viel Harmonien, nee, was ist das schön! Ganz anders ist da „Control“, ein derber Stampfer, den man sich so auch im Berghain vorstellen könnte. Oder in janz hippen Boutiquen in Berlin-Mitte. Ein Track, der kickt, auch wenn die Bass Drum mal aussetzt und düstere Stimmen in bester Techno-Manier zu hören sind.

