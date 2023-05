„SMASH – The Singles 1985 – 2020“ – Pet Shop Boys

× Erweitern Foto: X2 Recordings Ltd (Membran) Noch 2020 landete das schwule Duo mit dem Album „Hotspot“ in den Top 3 der Charts. Jahrzehntelanger queerer Erfolg! Und das ohne je musikalisch zu verflachen

Foto: EMI Pet Shop Boys Voll 1980er? Hier auf dem Bild ja, aber in den Charts sind sie bis heute oben anzutreffen

Scharfsinnige Texte, ein Schuss Elektro, High Energy, Disco oder House, Pop mit einem Augenzwinkern und auch mal einer ordentlichen Portion Sozialkritik. Die Musik der Pet Shop Boys ist hochwertige Populärmusik.

Mitte Juni – ganz genau: am 16.6. – veröffentlichen die beiden Queers aus UK, Neil Tennant und Chris Lowe, erneut eine Sammlung ihrer Werke: „SMASH“. Eine Pop-Art-Zeitreise in Sachen queere Musik.

Darauf Hits wie „Rent“, „Go West“, „Dreamland“ mit Years & Years, „New York City Boy“ oder auch „What Have I Done to Deserve This?“ mit Dusty Springfield. Diesmal aber umfassender als je zuvor und vor allem chronologisch geordnet – ein Fest für Nerds auf drei CDs (und auch auf Vinyl)! Und: mit allen Videos auf zwei Blu-Rays. www.petshopboys.co.uk

