Purple Disco Machine aus Dresden

Der 1980 geborene Sachse arbeitete schon mit erfolgreichen Klubgrößen wie Faithless zusammen und sorgt rund um den Globus für eine satte Portion Disco und High Energy. Sein aktueller Hit ist unser Video des Tages.

„Hypnotized“ entstand zusammen mit Sophie and the Giants und sorgt weltweit in den Playlisten und Charts für Furore.