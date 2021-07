Gassenhauer, Freches und viel #EURODANCE

× Erweitern Foto: KONTOR Records Diese drei Musiker sind Jerome x Neptunica x Fabian Farell

Bild: Sony Music Boney M. 1984 Boney M. sind mit dem aktuellen MAJESTIC-Remix-Hit von „Rasputin“ vertreten

So viele Musiker, so ein guter Mix. Auf gleich vier CDs(!) bekommst du bei „KONTOR Top of the Clubs Vol. 90“ alles, was (wieder) in den Klubs und auf Partys für beste Stimmung sorgt.

Mit dabei sind natürlich auch recht unterschiedliche Genres wie House, Eurodance, Hardstyle und Techno. Unsere Anspieltipps sind Jerome x Neptunica x Fabian Farell feat. Jon Paul „Against the Wall“, Tom Novy (großes Bild ganz oben) & Shuja „Look At Me Now“, twoloud & Deeperlove „Move Like That (Chester Young Remix)“ und das GRANDIOSE Tommy Trash & Yolanda Be Cool „Emergency“, das mit seinen Samples, Vocals, Effekten und der Bassline klingt, als ob 1989er-Acid-House sein Comeback feiert. Eine Granate!

Prominent platziert auf dieser Werkschau ist auch Robin Schulz, der Mann hinter Hits wie „Speechless“, „Prayer in C“, „OK (mit James Blunt)“, „Sugar“ und „Waves“. Er sorgt seit 2012 für volle Tanzflächen und Hits in den Charts. Melancholie und Sehnsucht treffen bei ihm auf Eurodance, das kommt an. Geboren wurder der Producer und DJ am 28. April 1987 in Osnabrück, seine Hits sind aber weltweit erfolgreich. Sein aktueller Klopper „One More TIme“ zusammen mit Felix Jaehn ist im Klingande-Remix auf CD eins zu finden.